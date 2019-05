Si sa, ai matrimoni possono accadere situazioni particolari ed inaspettate. Ciò che può sembrare una scena da film, a volte succede davvero e lascia tutti di stucco. Sabato 18 maggio, nel Palazzo Comunale di San Benedetto del Tronto (Marche) il matrimonio in programma non si è potuto celebrare. Il motivo è quantomeno insolito: non si è presentato nessuno. Né la sposa, né lo sposo, tantomeno i testimoni e gli invitati. Ed il sindaco della cittadina in provincia di Ascoli Piceno è rimasto basito. Dopo averli attesi per un’ora e mezza e aver invano tentato di rintracciarli, ha gettato la spugna, incredulo. Tuttora è un mistero il motivo della loro assenza.

Il mistero sulla scomparsa degli sposi e degli invitati

"Ho aspettato fino alle 13.30 in Comune, ma non si sono presentati né gli sposi né gli invitati", ha raccontato il primo cittadino Pasqualino Piunti a Tgcom24. "Non mi è mai successa una cosa del genere. Ancora nessuno si è fatto sentire per darci spiegazioni di quanto accaduto". Il motivo di questa “diserzione” amorosa inaspettata resta dunque avvolto dal mistero. Le nozze erano in programma per le 12, ma non vedendo arrivare nessuno la segreteria del Comune ha iniziato con le telefonate. Ma ogni tentativo di rintracciare qualcuno è stato un buco nell’acqua. I cellulari degli sposi erano spenti o irraggiungibili. Stesso discorso per i numeri di telefono degli invitati in possesso della segreteria comunale.

Il sindaco di San Benedetto del Tronto è rimasto basito dal mistero sugli sposi (Foto Facebook Pasqualino Piunti)

Non si sa cosa sia successo

Cosa sia successo ancora non si sa. Nessuno ha avuto notizie né dagli sposi né dagli invitati. Semplicemente, nessuno si è presentato all’appuntamento e non ha dato alcun avviso al Comune di San Benedetto del Tronto. Sarà stato un ripensamento dell’ultimo minuto? Oppure una fuga d’amore? Uno scherzo? O c’è sotto qualcos’altro che nessuno può immaginare? Al momento, tutto tace, ed il mistero rimane irrisolto. Nei prossimi giorni, si spera, scopriremo la soluzione a questo controverso e curioso enigma. Il cinema ci ha abituati a matrimoni rocamboleschi e situazioni assurde. Ma stavolta la realtà ha superato la fantasia.