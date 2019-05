Paura alla Tour Eiffel, a Parigi, questo pomeriggio. Il panico è stato scatenato da un uomo che, del tutto privo di strumenti di sicurezza, ha deciso di cominciare a scalare l'edificio. La Tour Eiffel è stata totalmente evacuata.

Il quartiere è stato transennato

L'uomo si sarebbe arrampicato per 276 metri ed era arrivato tra il 3 e il 4 piano, dove la sua corsa verso l'altro è stata bloccata. L'individuo non aveva corde di sicurezza né altra attrezzatura. Per poterlo fermare si è deciso di evacuare la tour Eiffel nella sua interezza (in quel momento era piena di turisti, come sempre in questo periodo). L'intero quartiere è stato transennato. A quanto pare si è escluso che l'uomo avesse intenti terroristici.

La rete televisiva BFM sta seguendo i soccorsi in diretta e pare che l'uomo abbia minacciato di suicidarsi nel caso fosse avvicinato.