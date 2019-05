Nella guerra di consensi del prime time televisivo del 17 maggio scorso, scontro aperto tra Ciao Darwin 8 e, a sorpresa, Propaganda Live. Un faccia a faccia tra il Biscione e La7, che ha visto la serata finale de La Corrida clamorosamente esclusa dal trend topic. Per il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti un vero e proprio successo su Twitter, davanti al quale l'ultimo appuntamento dello show di Carlo Conti non è riuscito a segnare la svolta.

Trionfo per Ciao Darwin 8

Ciao Darwin 8 si è confermato in testa agli ascolti del venerdì sera, con la puntata del 17 maggio, 'Web vs Tv', che ha registrato una media di 4,4 milioni di spettatori e il 24,6% di share. Lo show è schizzato in vetta ai trend topic di Twitter: +43.000 i tweet con hashtag ufficiale #CiaoDarwin. Un dato che, sommato alle tendenze Youtuber, Lilly, Gesù, Svetlana e Federico si traduce in un totale di +121.922 tweet.

Se Canale 5 incassa ancora il favore del pubblico, tra piccolo schermo e web, non può dirsi altrettanto della rete ammiraglia Rai, che con l'appuntamento finale de La Corrida non è riuscita a infrangere il muro di consensi. I dati Auditel tracciano una media d 3,6 milioni di spettatori e il 17,4% di share, e lo show di Carlo Conti è praticamente assente nel trend topic. Una disfatta social che ha visto il netto trionfo della puntata Web vs Tv di Ciao Darwin 8.

Sorpresa Propaganda Live

A fronte di un riscontro pari al 5,5% di share, la trasmissione di Diego Bianchi si rivela la vera sorpresa su Twitter. Propaganda Live si assesta al secondo posto tra i programmi più seguiti sui social, subito dopo Ciao Darwin 8.

+12.596 i tweet complessivi sul format di La7 registrati venerdì 17 maggio, frutto della somma tra quelli con hashtag ufficiale #propagandalive (+7.882) e #zoro (+4.714).

*immagine in alto: Ciao Darwin 8 (frame)