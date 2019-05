Il 25 maggio si avvicina e di conseguenza anche la nuova puntata di Ballando con le stelle, in cui sarà ospite Elisa Isoardi. La presentatrice de La prova del cuoco si sta allenando da circa un mese per il suo debutto in qualità di ballerina per una notte. Ma chi sarà il suo compagno di ballo? Potrebbe essere il suo ex insegnante, Samuel Peron, ma non è ancora detto.

La conferma che parteciperà alla trasmissione

Durante la puntata de La prova del cuoco, andata in diretta oggi, è arrivata la conferma che Elisa Isoardi parteciperà sabato a Ballando con le stelle. Il suo ruolo sarà quello di ballerina per una notte. A renderlo noto è stata la giornalista Monica Setta, ospite del programma condotto dalla Isoardi. Mentre si parlava di una dieta che spopola per ora, la Setta, rivolgendosi alla padrona di casa, ha detto: "Tu stai benissimo così Elisa. Anzi, non vedo l’ora di vederti ballare sabato sera!". A quel punto la conduttrice ha svelato al pubblico di non sapere ancora chi sarà il suo compagno di ballo: "Dovrei ballare con Samuel Peron".

Elisa Isoardi e Samuel Peron. Immagine: Elisa Isoardi/Instagram

Ma la giornalista ha fatto intendere che nulla è certo, affermando: "Samuel Peron? Non è detto". A questa affermazione, la Isoardi ha ribattuto ironicamente: "Lei sa le cose più di me, però mi fa le domande!".

Elisa Isoardi e Samuel Peron provano dei passi. Immagine: La prova del cuoco

Elisa Isoardi invitata direttamente da Milly Carlucci

Durante la puntata de La prova del cuoco del 14 marzo, Milly Carlucci, ospite della Isoardi, l’ha invitata in diretta a partecipare a Ballando. "Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini qui in studio e uno dei giudici e piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte", ha detto la Carlucci alla conduttrice. E così è stato. Nel corso di diverse puntate uno dei maestri storici del talent di Rai 1, Samuel Peron, è stato ospite della Isoardi. Tra battute, sorrisi e impegno, si è creata un’intesa nel ballo tra i due. Anche se la presentatrice ha sempre ammesso che la danza non è il suo forte, grazie all’aiuto di Peron è riuscita a sciogliersi un po’.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Immagine: Elisa Isoardi/Instagram

Il mese scorso, però, ha dovuto cambiare maestro. Da aprile a oggi il suo insegnante è Raimondo Todaro. Sarà lui il misterioso compagno di ballo? Sembra difficile dal momento che Todaro fa coppia con Nunzia De Girolamo. Non resta che vedere la puntata sabato prossimo per scoprirlo.