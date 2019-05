Non finiscono le sorprese per questa edizione del Grande Fratello e adesso le dinamiche prenderanno una nuova piega, con l'ingresso di Vladimir Luxuria. L'arrivo dell'opinionista è stato annunciato da Barbara D'Urso in persona durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, poco prima della puntata di ieri.

Vladimir ha già in mente di entrare nella Casa con un messaggio ben preciso per qualcuno. Quel qualcuno è Francesca De Andrè, al momento al centro del gossip che riguarda il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini.

Vladimir al Grande Fratello

Come alcuni vip prima di lei, del calibro del Dottor Lemme e Guendalina Canessa, anche Vladimir Luxuria varcherà la porta rossa del Grande Fratello. L'opinionista, che di reality se ne intende, si sistemerà nel Bed and Breakfast, ma trascorrerà le giornate con il gruppo di concorrenti all'interno della casa. "Adoro fare le sorprese. Me lo hanno detto anche tanti uomini a letto" ha detto la superospite prima di entrare nella casa di Cinecittà.

I concorrenti del Grande Fratello attendono l'ingresso dell'ospite

In questo modo Luxuria avrà occasione di studiare da vicino le dinamiche tra i vari personaggi e magari influire sugli equilibri che monitorano i rapporti all'interno della casa più spiata d'Italia. Certamente, conoscendo il personaggio Vladimir Luxuria, la sua presenza promette di lasciare il segno su quella che è l'edizione numero 16 del Grande Fratello.

Vladimir Luxuria entra nella Casa

Il messaggio per la De Andrè

La prima persona a cui Vladimir potrebbe sentire di dare consigli è Francesca De Andrè, la nipote dell'amato cantautore genovese, che in questi giorni sta vivendo uno scossone sentimentale di grosse proporzioni. Mentre lei è nella Casa, infatti, il suo fidanzato Giorgio è stato beccato dai paparazzi in compagnia di altre ragazze, prima Roxy Zamboni e poi Francesca Gottardi. Poi ieri in puntata la tosta rivelazione.

Francesca ieri è stata lasciata da Tambellini e quando Vladimir ha fatto il suo ingresso l'espressione sul suo volto era di profonda tristezza. Luxuria ha esordito dicendo: "Donne quando credete di aver perso qualcuno a volte... ci avete guadagnato". Poi ha proseguito: "C'è stato un periodo della mia vita in cui mi sono sentita un difetto della natura. Ho dovuto fare un lavoro enorme lavoro per accertarmi così come sono". Poi verso Francesca: "Francesca devi imparare una cosa: non trasformare il dolore che tu hai subito nella tua vita in rabbia verso gli altri. Non ti fa stare bene. Trasformiamo questo dolore in sensibilita, nel cercare di comprendere gli altri" .