La settimana dal 20 al 26 maggio è caratterizzata da una forte instabilità del meteo, ma quali sono le previsioni per il weekend in arrivo? Gli italiani fanno i conti con le insidie del freddo e della pioggia, anche di notevole intensità, che non sembrano mollare la presa. Così, tra le aspettative di chi sognava il tepore primaverile, si sono insinuate felpe e giubbotti a 'guastare' una stagione partita decisamente male. Tra venerdì e domenica, però, potrebbe intervenire un leggero miglioramento.

Il sole accarezza la Penisola (ma non troppo)

I flussi d'aria fresca e le perturbazioni non lasceranno del tutto il posto al sole, che inizierà comunque a farsi largo tra le nubi già a partire dalla mattinata di venerdì 24.

Secondo le ultime previsioni, sarà una giornata caratterizzata da un tempo prevalentemente soleggiato, con temperature da ritenersi decisamente più gradevoli rispetto a quelle che hanno aggredito la Penisola nelle ultime settimane.

Sarà il pomeriggio, però, a segnare una repentina inversione di marcia con un peggioramento su Alpi e Appennino dove insisteranno precipitazioni a carattere temporalesco. Fenomeni di media intensità potrebbero interessare anche l'area settentrionale e, in particolare, i settori della pianura Padana.

Meteo di sabato 25 e domenica 26 maggio

La giornata di sabato 25 maggio sarà caratterizzata da una forte instabilità, con nuvolosità che lascerà il posto al sereno solo per brevi periodi. Tra il pomeriggio e la sera si assisterà a temporali su alcune zone del Centro-Sud, con perturbazioni che andranno a lambire anche le Isole Maggiori.

Le regioni meridionali saranno coinvolte da un peggioramento più accentuato nella giornata di domenica 26, con un'Italia spaccata in due tra Centro-Nord (dove prevarranno fenomeni meno intensi e più ampie schiarite) e Sud. La Campania potrebbe essere interessata da precipitazioni particolarmente intense, con il forte rischio di grandinate. Le temperature del prossimo weekend saranno comunque relativamente stabili, assestandosi su massime tra i 23 e i 25° C.