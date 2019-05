Dopo quanto rivelato da Eliana Michelazzo che ha ammesso a Live Non è la D'Urso nella puntata che andrà in onda mercoledì di credere che Mark Caltagirone sia un'invenzione della sua socia, la manager Pamela Perricciolo, arriva un'indiscrezione su Pamela Prati: la showgirl si sarebbe fatta in passato un tatuaggio con il nome di Mark Caltagirone sul costato e lo avrebbe mostrato sulle Instagram Stories, come ha rivelato Federica Benincà a Mattino Cinque. Federica Panicucci si mostra molto critica nei confronti della vicenda Prati-Caltagirone e dice la sua.

Il tatuaggio per Mark Caltagirone

Pare che Pamela Prati si sia tatuata il nome del suo presunto futuro marito, Mark Caltagirone sul costato, qualche tempo fa. Proprio quando tutti, persino la manager Eliana Michelazzo, iniziano a defilarsi da questa storia, viene fuori questa indiscrezione su Pamela Prati che non cede e a conferma dell'amore che prova per questo uomo, Mark Caltagirone, che ancora non ha visto nessuno, se non lei (pare) e la manager Pamela Perricciolo, pare si sia tatuata il suo nome sul costato. L'indiscrezione è stata lanciata da Federica Benincà ospite a Mattino Cinque di Federica Panicucci. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato: "Io ho visto il tatuaggio che Pamela Prati si è fatta per Mark Caltagirone sul costato, aveva pure messo una storia con quel tatuaggio. Eliana ha un tatuaggio per il marito che non esiste". Eh sì, perché, oltre ad ammettere che Mark Caltagirone non esiste, Eliana Michelazzo ha confessato che anche il suo fidanzato, Simone Coppi, non esiste.

Federica Panicucci critica Pamela Prati

Federica Panicucci si è mostrata abbastanza cinica sull'"affaire Pamela Prati - Mark Caltagirone". Durante la puntata di ieri di Mattino Cinque la presentatrice ha infatti espresso la sua opinione e spiegato le sue sensazioni rispetto all'inverosimile vicenda. In particolare, a far rimanere senza parole la conduttrice è il fatto che la showgirl abbia confessato di aver preso in affido insieme al fidanzato fantasma due bambini. Federica Panicucci si è così espressa in merito: "Rimango attonita e basita perché uno può prendere in giro se stesso, fingere, fare tutto quello che vuole, ma mettere di mezzo due bambini che peraltro, a questo punto, penso che non esistano neanche". Rivedendo poi Pamela Prati ospite da Barbara D'Urso mentre si commuove parlando del suo prresunto futuro marito, la presentatrice ha detto: "A me inquieta".