Il caso Pamela Prati è ormai un sisma fuori controllo, pronto a travolgere molte più esistenze di quanto si potesse immaginare. Così, dopo il singolare comportamento tenuto dalla showgirl davanti ai sospetti sul suo fidanzato (fantasma?) Mark Caltagirone, sono tanti i volti noti che hanno sfilato in questa storia. Ognuno, a vario titolo, avrebbe saputo o intuito che le nozze previste l'8 maggio scorso (poi di fatto mancate) erano una messinscena. Poche ore fa, il crollo dell'agente Eliana Michelazzo, sedicente vittima di un inganno di immani proporzioni. Entrerà nella casa del Grande Fratello come teorizzato a margine della sua rivelazione sul giallo? La replica arriva direttamente dai vertici Mediaset.

Eliana Michelazzo e il fidanzato fantasma

Quella prevista per la prossima puntata di Live - Non è la D'urso ha tutto il sapore di un'intervista bomba. Il tema, neanche a dirlo, è il caso Prati, ovvero il matrimonio mancato tra Pamela Prati e il suo presunto compagno Mark Caltagirone. A rilasciare dichiarazioni choc è l'agente della soubrette, Eliana Michelazzo, apparsa ultimamente in palpabile sofferenza davanti al pressing mediatico sulla vicenda.

Nel caos di una questione ancora lontana dal risolversi, e dopo la clamorosa fuga della showgirl dagli studi di Silvia Toffanin e Barbara D'Urso, sembra emergere un dato ormai conclamato: Mark Caltagirone non esiste. È questo, in sostanza, quanto asserito dalla manager, che si è descritta come vittima del medesimo raggiro.

"In tv ho mentito - dice la Michelazzo a Live - non ho mai incontrato Mark Caltagirone (...). A questo punto credo non esista". Ma non è tutto, perché la donna sostiene anche di essere stata la 'prima preda' di una non meglio precisata trappola: "Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi".

Si tratta di un'inversione di rotta che non poteva non destare ulteriore scandalo. Poco dopo l'indiscrezione su quanto andrà in onda nella prossima puntata dello show serale di Carmelita, sono emersi altri rumors dirompenti poi sfumati in seguito al comunicato di Mediaset.

L'agente della Prati al GF? Risponde Mediaset

Secondo quanto emerso, Eliana Michelazzo avrebbe chiesto di entrare nella casa del GF 16 per trovare un rifugio, in questo momento di particolare effervescenza mediatica sul suo conto.

Ma a questa esplicita volontà, manifestata nel salotto di Live (in onda il 22 maggio prossimo), la replica dei vertici del Biscione sembra aver messo un punto definitivo.

Mediaset ha diffuso una nota in cui è chiara la presa di posizione dell'azienda: "L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore".

Via Instagram, un commento secco della diretta interessata, condiviso tra le sue Stories: "Non è facile capire, ma sto male". Archiviata l'ipotesi di un suo ingresso nel reality, per la Michelazzo non resta altro che fare i conti con la realtà, protagonista in un ring dove non c'è alcuna esclusione di colpi. E se qualcuno si aspettava di vedere l'agente tra gli ospiti del prime time del 20 maggio, per attendere il responso sull'eventuale ammissione al format, forse resterà deluso.

