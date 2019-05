Giampiero Galeazzi ha fatto ancora commuovere la sua amica Mara Venier, stavolta durante la puntata di Storie Italiane del 21 maggio. Il giornalista è stato ospite della trasmissione di Eleonora Daniele con un toccante collegamento da casa, in occasione del suo compleanno. "Bisteccone" ha spento 73 candeline lo scorso 18 maggio, e nel suo intervento televisivo ha ripercorso alcune tappe di una luminosa carriera. Durante la messa in onda, la telefonata carica di emozioni da parte della conduttrice di Domenica In.

L'emozione di Mara Venier

La sua apparizione a Domenica In, il 30 dicembre 2018, ha fatto scoprire al pubblico il suo precario stato di salute. Non tutti, infatti, si aspettavano di trovare un Giampiero Galeazzi così provato dalla malattia, dopo una vita di grandi successi. Alcuni di questi li ha incassati proprio al fianco di Mara Venier, sua storica collega.

Ma il "Bisteccone" nazionale ha tempra da vendere, e non si è mai abbattuto davanti alle grandi sfide della vita. In collegamento da casa con il talk Rai Storie Italiane, ha deciso di fare una dedica all'amica: "Mi hai cambiato la vita".

Parole di grande affetto che non potevano non trovare l'immediata risposta della conduttrice, che con una telefonata ha ribadito la sua emozione al pubblico di Eleonora Daniele: "Mi sono commossa". Mara Venier ha anche sottolineato la stima che la lega al cronista sportivo, che per lei è "uno di famiglia".

Il ringraziamento di Galeazzi

Visibilmente commosso, Galeazzi ha sigillato il tenero scambio di battute con un ringraziamento: "Grazie a Mara ho capito che l’amicizia si vive anche a distanza: noi possiamo anche non incontrarci per anni, ma quando ci vediamo ci abbracciamo mentalmente e umanamente".

La carriera di Gampiero Galeazzi e Mara Venier si è intrecciata in alcune conduzioni di successo, come quella che li ha visti insieme, per più edizioni, proprio al timone di Domenica In. Ed è nel salotto della sua ex collega che, nel dicembre scorso, aveva voluto fare ritorno dopo anni di assenza dal piccolo schermo, con un'ospitata carica di abbracci e grandi emozioni.