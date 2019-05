Questo pomeriggio ne vedremo delle belle a Uomini e Donne. Si prospetta una puntata del trono over piena di colpi di scena, in cui ci sarà anche uno scontro molto acceso tra Ida e Riccardo. Un'altra protagonista di un diverbio molto acceso sarà Barbara contro la quale si leveranno le voci di Valentina e di Gemma Galgani.

Le anticipazioni della puntata

A Uomini e Donne oggi va in scena il Trono over e, a quanto pare, le incomprensioni tra i principale protagonisti non mancheranno. O almeno, questo è quanto emerge dalle indiscrezioni trapelate sulla puntata che andrà in onda questo pomeriggio, 21 maggio. Barbara e Valentina si scontreranno duramente e nel diverbio si inserirà anche una Gemma Galgani più che mai infastidita dalle critiche avanzate da Barbara nei confronti del comportamento "social" di Armando, Gemma, e Valentina. La dama di U&D sembra quasi far intendere a Barbara che si comporta in modo ipocrita.

Gemma Galgani. Fotogramma Witty TV

Ida e Riccardo: lite furiosa

Lite tra Riccardo e Ida nello studio di Uomini e Donne: anche Gianni Sperti questa volta alza un po' la voce. Ida appare infuriata più che mai, e l'opinionista ne capisce la ragione. Gianni Sperti prende la parola e dice rivolgendosi a Riccardo: "Lasci Ida perché non ti va bene, prendi Roberta la porti a Taranto e la molli, prendi Stefania e la molli, richiami Ida e pretendi che Ida ti creda?!". Ida più che mai infastidita lascia lo studio di fronte a un Riccardo arrabbiato e che si sente visibilmente incompreso. La richiesta di essere maggiormente deciso rivolta da Ida a Riccardo non viene a quanto pare accolta e, anche se lui la segue fuori dallo studio per tentare di ragionare con lei, sembra che tra i due si sia spezzato qualcosa. In ogni caso, la puntata in onda oggi promette di essere davvero scoppiettante.

Gianni Sperti. Fotogramma Witty TV

Credits immagine in alto: fotogramma Witty TV