Il mondo dello sport ha detto addio nella giornata di martedì a Niki Lauda, il 3 volte campione di Formula 1 è morto lunedì dopo anni di difficoltà sul fronte della salute.

Il pensiero di Antonella Clerici

Il ricordo di Lauda però non appartiene solo agli appassionati e agli esperti di Formula1, ma anche agli spettatori più o meno esperti. Tra i tanti ieri a dedicargli un ricordo c'è anche Antonella Clerici. La conduttrice ha cominciato la sua carriera proprio nei programmi sportivi come Oggi sport e La Domenica Sportiva. "Addio a #nikilauda campione indimenticabile di coraggio, di resa, di paura e di intelligenza", ha scritto la Clerici su Instagram postando una foto del campione.

La morte di Lauda

"Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì", si legge nella nota diffusa dai famigliari. E ancora: "I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà".