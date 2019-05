Sui social tutti parlano di lui, soprattutto le donne! Il motivo è alquanto lampante e risiede nella bellezza, del tutto naturale, di quello che è già diventato nel linguaggio comune il "dottore più sexy sui social". Questa volta il titolo se lo è aggiudicato una bellezza tutta italiana, quella di Filippo Melloni, di recente sotto i riflettori anche per aver preso parte a Ciao Darwin 8, in qualità di... padre natura!

Alla scoperta di "padre natura"

Un fisico statuario, un vero bronzo di Riace che però arriva direttamente da Bologna. Pettorali scolpiti, carnagione olivastra, barba folta e lunghi capelli sbarazzini, una sorta di moderno e decisamente sexy Tarzan.

Filippo Melloni è entrato, di diritto, ad essere tra i più "cuorati" utenti di Instagram, specie ora che il suo fascino è stato messo alla mercé di tutti dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin 8, in qualità di padre natura. E certo, padre natura con lui è stato davvero molto generoso.

Modello ma anche studente di medicina

Quello che però fa ancor più gola ai fan - senza nulla togliere alle centinaia di fotografie che lo immortalano con gli addominali al vento e i capelli spavaldi - sono gli scatti in cui il modello bolognese appare con il camice da medico.

Non un abito scenico. Il modello infatti, nei ritagli di tempo, è anche uno studente di Medicina presso l'università di Bologna, e con voti eccellenti che gli permettono di mantenere una media altissima che si aggira attorno al 29. I suoi 251mila follower però, che sicuramente lo sostengono anche negli studi, certo hanno più interesse ad osservare i suoi bollenti scatti.

Lui, studente di medicina, modello e appassionato di sport e anche di serie tv, non è però nato con il fisico che sfoggia oggi. Alcuni suoi "prima e dopo" postati su Instagram testimoniano un percorso di sacrifici e esercizi, li stessi che oggi hanno modellato il suo corpo che, ora come ora, potrebbe fare invidia al David di Michelangelo. I commenti sotto alle sue fotografie, si sprecano: "Padre natura dottore... curiamoci tutte!!!"; "Dottoree non mi sento molto bene".

*immagine in alto: Filippo Melloni. Fonte/Instagram Filippo Melloni