Questa volta, Gianni Serti ha superato se stesso e si è mostrato ai suoi follower in un modo così intimo da lasciare tutti a bocca aperta. No, non si tratta di confessioni a cuore aperto, o di rivelazioni inedite sul suo passato o sulla sua vita privata. L’opinionista di Uomini e Donne ha usato il suo corpo nudo per esprimersi e, a detta di molti, il messaggio è arrivato forte e chiaro…

Nudo nella natura

L’immagine è inequivocabile, al limite degli standard di censura di Instagram: un Gianni Sperti senza veli (del tutto, senza veli) che dà la schiena all’obbiettivo e sembra guardare lontano, verso un branco di cavalli che sta camminando poco lontano da lui. L’ambientazione è bucolica: uno spazio aperto, un prato fangoso e le luci del primo mattino.

La caption dell’immagine è un rimando al mondo animale: "L’uomo che sussurrava ai cavalli". Il post ha già fatto il giro del web: su Instagram, d’altronde, ha già avuto più di 84mila like.

Una vita fra il ballo e le donne

Gianni Sperti è un vero e proprio fenomeno televisivo, uno di quelli lanciati da Maria De Filippi a Uomini e Donne. Personaggio amatissimo, è nato a Manduria nell’aprile del 1973 (un cocciuto ariete) e debutta fin da piccolo nel mondo della danza, prima con il rock acrobatico e poi, verso i 16 anni, alla danza classica e moderna.

Molti i suoi amori: nel 1998 sposa Paola Barale, dalla quale divorzia nel 2002. Da allora, i rapporti tra i due sono decisamente difficili. Dopo, gli sono stati attribuiti vari flirt, in primis con Karina Cascella e Maria Zaffino. Si è spesso parlato di una sua omosessualità ma Sperti ha deciso di non parlare della sua vita privata sotto questi termini ed ha invitato tutti a farsi i fatti loro.