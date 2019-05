Continua a dividere l'opinione pubblica Heather Parisi, la ballerina de "le cicale" che oggi è stata messa alla gogna social per aver pubblicato una foto che secondo molti utenti avrebbe dovuto e potuto risparmiarsi. Lo scatto mentre allatta i suoi figli, pubblicato nel giorno del loro compleanno, ha fatto muovere contro di lei un plotone di critiche.

Lo scatto per la dolce ricorrenza

L'intento della Parisi era particolarmente dolce e tenero, mossa dalla volontà di celebrare un giorno importante per lei in qualità di mamma essendo, il 22 maggio, il giorno del compleanno dei suoi figli Elizabeth e Dylan. Lo scatto è particolarmente intimo ed è stato pubblicato questa mattina, all'alba, da Heather Parisi sul suo profilo di Instagram.

"Una gioia immensa voluta con tutta me stessa che ha cambiato il senso della mia esistenza - ha scritto la ballerina sui social, in allegato alla fotografia - "Happy Birthday" Elizabeth & Dylan". Nella fotografia si vede la ballerina, al centro dello scatto, mentre allatta al seno i suoi due bimbi poche ore dopo il parto.

Heather Parisi nel mirino delle critiche: "Vergogna"

Una fotografia particolarmente significativa per la Parisi che voleva condividere con i fan il ricordo di un momento per lei importante quale la nascita dei suoi figli. Gli utenti social però, davanti allo scatto, si sono nettamente scissi in due fazioni, come sempre: favorevoli e contrari.

Qualcuno l'accusa di aver esagerato, di aver pubblicato e messo alla mercé di tutti una fotografia che avrebbe dovuto tutelare: "Una cosa così privata messa sul web anche se bellissima, è assurda...", le scrive un utente alla quale risponde un'altra: "E perché mai è assurda? Ti ricordo che nei tempi antichi o anche negli anni '60.. 70 le donne allattavano ovunque si trovassero. È una gioia al cuore vedere questa cosa".

Qualcuno ne sottolinea la dolcezza: "Secondo me le foto assurde sono quelle con tette e sederi al vento.. quelle si che dovrebbero essere private". Contro chi le muove le critiche si impongono coloro che ci tengono a sottolineare come non possa essere la Parisi tacciata di volgarità per una foto in cui allatta i figli quando, proprio sui social, aleggiano e imperversano ben altre volgarità.

"Si è completamente perso il senso del privato. Social a tutti i costi", continuano a puntarle il dito contro gli utenti. "Per commentare chi sta polemizzando su questa foto... Una foto scomoda o volgare si definisce per l'atteggiamento e lo sguardo, ma in questa io ci vedo solo tenerezza".