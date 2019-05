Marco Carta ha deciso di svelare molti dei suoi lati oscuri. In una chiacchierata con la conduttrice Caterina Balivo, ha confessato segreti sul suo carattere, oltre che un desiderio che porta nel cuore: quello di sposarsi. Per la gioia dei fan il cantante è un libro aperto, ma alcuni misteri sul suo ragazzo permangono.

Un carattere dai tratti… mostruosi

Ancora una volta Marco Carta ha deciso di raccontarsi nel salotto di Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo, dalla scorsa puntata in cui ha parlato della sua infanzia difficile, ha aggiunto nuovi tasselli. Lunedì 21 maggio, proprio il giorno del suo compleanno, il cantante ha confidato alcuni segreti sul suo carattere, che per certi versi può ricordare un po' quello del protagonista del noto romanzo "Dottor Jekyll e Mister Hyde". Così si è infatti descritto: "Io sono bianco e nero allo stesso tempo. Vivo le emozioni senza regole e uno dei miei sogni è quello di conoscermi davvero per poi combattermi da solo". A sorpresa, ha poi concluso: "Sono un mostro!". Tuttavia il giovane cantante non ha soltanto parlato delle sue "tinte fosche", ma ha esternato un sogno che custodisce nel cuore.

Marco Carta (al centro) con Caterina Balivo (a destra) durante la puntata di "Vieni da me" Fonte: Instagram

Nel cuore di Marco Carta il sogno di sposarsi

Il desiderio spensierato riguarda il matrimonio: l'ex vincitore di Amici è pronto a sposarsi e lo ha affermato risoluto: "È un passo che voglio fare". A ciò si aggiunge un'altra rivelazione, che lo raffigura nei panni di futuro super papà: "Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio, per dare a un figlio quello che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio o a una figlia". Tuttavia, il giovane cantante ha concluso in fretta l'argomento per evitare ulteriori domande con la frase: "Ma è un discorso gigantesco". Certamente la curiosità dei fan è alle stelle, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi della relazione tra Marco Carta e il suo fidanzato. Dopo il coming out dell'anno scorso e la convivenza sarà dunque arrivato il momento di fare il grande passo?