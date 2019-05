Nel corso di questa sedicesima edizione del Grande Fratello si è tanto parlato della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Se ne è parlato talmente tanto che il suo orientamento sessuale è diventato oggetto di grande curiosità da parte del pubblico del reality e di molti salotti che ne discutono le dinamiche.

Ora però interviene sulla questione il volto noto al pubblico di Uomini & Donne, Manila Boff che nutre un forte interesse nei confronti di Michael ed è convinta della sua eterosessualità.

Manila attende Michele fuori

La bella protagonista del dating-show di Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo e ha detto la sua sull'argomento Terlizzi. "Basta a chi insinua che lui sia gay perché non lo è! Non ci sarebbe nulla di male, ma le cose non stanno così". La bella Manila sembra molto sicura di sé, così come sembra sicura del suo interesse nei confronti del giovane Terlizzi.

Manila Boff

Ed infatti la Boff ha in mente di farsi trovare fuori la Casa nel momento in cui Michael uscirà. "Lo aspetto, vorrei andare a prenderlo quando esce. Spero di frequentarlo perché è un uomo educato, d’altri tempi".

Un "affare di Stato"

L'orientamento sessuale di Michael Terlizzi è diventato un affare di Stato, in seguito ad alcune insinuazioni come quella portata da Edoardo Ercole o le impressioni di alcuni ex inquilini. L'argomento a poco a poco è diventato materia di dibattito non solo tra gli opinionisti del Grande Fratello, ma anche nei vari salotti televisivi.

Michael Terlizzi al Grande Fratello

Perfino il padre di Michael, l'ex naufrago e personal trainer dei vip, Franco Terlizzi ha detto la sua a riguardo, dichiarando che non ci sarebbe niente di male nell'avere un figlio gay. L'ultimo consiglio a Terlizzi è giunto da Malgioglio. L'opinionista ha detto a Michael di lasciarsi alle spalle polemiche e pettegolezzi e godersi l'esperienza nella Casa nella maniera più serena possibile.