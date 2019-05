La notizia è appena arrivata e le informazioni che circolano sono pochissime. Quello che si sa al momento è che un bus - non si sa se privato o di linea - si è ribaltato in Toscana, precisamente a Siena. Secondo quando diramato in questi istanti, ribaltandosi, il bus con i passeggeri a bordo si sarebbe riversato in una scarpata. Sono diversi i feriti e sembra esser giunta già conferma della presenza di almeno un morto.

Bus turistico si ribalta a Siena

Sono davvero poche le notizie che giungono dalla Toscana il bus che si è ribaltato sulla Siena-Firenze, la Autopalio. Secondo fonti locali, l'incidente sarebbe avvenuto all'altezza di Monteriggioni, un piccolo comune italiano sempre in provincia di Siena. Il bus in questione non sarebbe di linea ma un mezzo adibito al trasporto di turisti. Al momento sul luogo si trovano i Vigili del Fuoco che stanno cercando di recuperare il bus finito nella scarpata adiacente alla carreggiata. Intanto, provvisoriamente, è stato chiuso il raccordo autostradale in direzione di Siena. I passeggeri a bordo, stando sempre a quanto riferito dalle fonti locali, sarebbero dei turisti di origine russa.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 22, 2019

Le operazioni di soccorso sono in corso e la priorità è recuperare i passeggeri che risultano tuttora all'interno del mezzo, incastrati tra le lamiere. Giusto nella giornata di ieri un altro autobus di linea, con a bordo 20 studenti, ha improvvisamente preso fuoco a Gacciano con Baruchella.

*immagine in alto: l'autobus turistico ribaltato nella scarpata. Fonte/Twitter Vigili del Fuoco