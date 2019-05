Al Bano ha raccontato un po' del suo passato e anche del suo pensiero sui ritorni di fiamma a Rai Radio1 durante la trasmissione Un giorno da pecora, molto seguita in radio.

I rapporti con Romina

La storia d'amore tra Albano Carrisi e Romina Power è conosciuta da tutti. Così come il suo epilogo, difficile per tutti, fino alla storia d'amore con Loredana Lecciso. Anche adesso i rapporti sono buoni: "Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo rispetto, siamo nella fase del grande rispetto: quando un uomo e una donna diventano padre e madre non devono mai sgarrare".

Stefano e Belen

Ad un esperto in materia come lui di storie d'amore e anche di ritorni di fiamma (veri o presunti) si chiede una opinione sulla storia d'amore del momento: quella tra Belen e De Martino. Anche loro hanno vissuto un momento di separazione, poi, ora, di nuovo l'amore: "Dove c'è l'amore c'è sempre il miracolo. Se è possibile che l'amore ritorni? In questo caso è tornato".

Tre volte ubriaco

Albano, che si occupa anche di vini, si è ubriacato solo 3 volte: "La prima a 15 anni, era Carnevale e mi misero del sale nel bicchiere. Poi successe una seconda volta a Londra, a casa di un discografico, che mi fece provare tanti tipi di vini e di grappe. Finché si camminava all'aperto andava bene. Appena arrivato in hotel la camera ha iniziato a girare. L'ultima volta è stata a Pasquetta, nel 1984, ero con un amico e mia madre. Volevo far ubriacare questo mio amico, che non pensavo fosse un esperto di vini. Ma il risultato fu che io mi sono ubriacato e lui no".