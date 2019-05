Un autobus è andato a fuoco nel centro di Roma, in via Sistina, nel centro storico. Fortunatamente, sembra non ci siano feriti: le persone che erano a bordo del mezzo sono molto spaventate ma sono state fatte scendere tutte prima che ci potessero essere conseguenze.

Ancora poco chiara la dinamica

Non è ancora chiaro cosa sia successo al mezzo, un veicolo che funziona a energia elettrica. Al momento la polizia locale ha chiuso un tratto di via Sistina, partendo da via Crispi fino a Trinità dei Monti. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente.