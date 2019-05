A lanciare lo scoop è Chi, che ha fotografato Ilaria D'Amico e gli scatti rivelerebbero delle curve "sospette", che farebbero pensare a una gravidanza. Per ora, non è arrivata nessuna smentita (e neanche nessuna conferma) dalla giornalista e dal suo compagno, l'ex portiere della Juventus ora in forza al Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon.

Ilaria D'Amico in dolce attesa?

Sembrerebbero pochi i dubbi sulla gravidanza di Ilaria D'Amico guardando le foto di Chi che immortalano la giornalista sportiva. Se così fosse, questo sarebbe il suo secondo figlio con il calciatore Gigi Buffon e la sua terza gravidanza, considerato che con il suo ex, Rocco Attisani, aveva avuto già un figlio, Pietro. Il primogenito nato dalla relazione con l'ex portiere della Juventus, Leopoldo Mattia, sarà presto in ottima compagnia? Non c'è ancora nulla di confermato, ma le curve di Ilaria D'Amico farebbero proprio pensare a una gravidanza, sembrerebbe intravedersi infatti un pancina sospetta.

Ilaria D'Amico. Foto: Chi

La famiglia (forse) si allarga

Ilaria D'Amico ha già un figlio nato dalla relazione con il suo ex Rocco Attisani, Pietro. Ma anche per Gigi Buffon il bimbo avuto con la giornalista sportiva, Leopoldo Mattia, non è stato il primo figlio. Il portiere infatti aveva già avuto con la sua ex moglie, la modella Alena Seredova, due figli, David Lee e Louis Thomas. Se quindi dovesse essere confermata la dolce attesa di Ilaria D'Amico, il nascituro avrà ben 4 fratelli. Il portiere la giornalista sono legati da ben 5 anni e la nascita della loro storia d'amore è stata accompagnata agli esordi da grande scalpore, soprattutto perché a scoprire che tra i due era iniziata una relazione sentimentale era stata l'ex moglie del giocatore, Alena Seredova. La modella aveva scoperto che i due avevano una relazione clandestina. Il tradimento portò al naufragio del matrimonio tra Gigi Buffon e la modella.