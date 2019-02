Ilaria D'Amico stregata dalle romantiche sorprese di Gigi Buffon

Cambiata grazie all’amore per Gigi Buffon

Quelle romantiche sorprese inaspettate

La fiamma d’amore tra Gigi Buffon arde sempre di più. La giornalista, infatti, è completamente assorta dal suo bel portiere che con inaspettatisa trasformarsi in un vero principe azzurro. I due piccioncini si godono dunque il loro amore affiatato, privo di note stridenti.La giornalista Ilaria D’Amico sta vivendo la suacon il famosissimo portiere Gigi Buffon. I due si intendono alla perfezione e nel loro rapporto sono riusciti a includere anche i rispettivi, creando un’armoniosa famiglia allargata . Il sentimento che li lega continua a crescere e Ilaria D’Amico, intervistata da Grazia, ha dichiarato che Gigi è riuscita ain meglio.Con parole piene di affetto ha infatti affermato: “Io amo la dialettica che spesso cade in polemica, che può anche rendere i rapporti faticosi. Gigi ha eliminato la mia, per lui è una grande perdita di tempo, non mi dà alcuna soddisfazione su quel terreno. E il“. Niente incomprensioni o vani battibecchi dunque: solo tanto amore che primeggia su tutto il resto.Pare che Gigi Buffon non soltanto sia uno dei migliori portieri al mondo, ma avrebbe anche un affascinante. Ilaria D’Amico ha infatti rivelato che il compagno le ha spesso fattoinaspettate che l’hanno colpita profondamente. Così ha ricordato: “Per il primo Natale passato insieme mi ha scritto uncon la storia di noi due. Bellissimo. Dopo quello ne sono seguiti molti altri“.Che dire? Certamente la galanteria non passerà mai di moda e quella di Gigi sembra aver fatto breccia. La sua amata giornalista ha anche raccontato di non essere appassionata die per questo ne farebbe un uso molto raro. A tal proposito ha anche aggiunto: “È proprio una materia che non mi entra in testa“. Chissà, forse perché è già troppo piena di pensieri rivolti al suo principe azzurro.