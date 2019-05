Ivana Icardi non è più single. La rivelazione sulla novità sentimentale è stata fatta dalla stessa ex gieffina ai microfoni di Pomeriggio 5. Dopo la bufera scatenata da Valentina Vignali al Grande Fratello, sembra che per la sorella di Mauro Icardi sia tornato il sereno. Il fortunato? È Luis Fabian Galesio, lo stesso fidanzato con cui era entrata in rotta per il suo sospetto avvicinamento a Gianmarco Onestini.

Ivana Icardi torna con il suo ex

Ospite del salotto pomeridiano di Barbara d'Urso, Ivana Icardi è tornata sulle sue questioni di cuore. Aveva fatto scalpore - lo ricorderete - l'addio tra l'ex gieffina e il suo compagno, Luis Fabian Galesio. Pomo della discordia il presunto interessamento della ragazza al coinquilino del GF 16, Gianmarco Onestini.

Le parole di Valentina Vignali avevano dato il colpo di grazia alla coppia: "Ivana ha leccato l'orecchio a Gianmarco", provocando quella che sembrava una frattura insanabile. Invece, per Ivana Icardi e il suo (ex) fidanzato l'epilogo è felice. Dopo aver interrotto la relazione, sarebbero tornati sui propri passi dando alla loro love story una seconda possibilità.

La dichiarazione a Gianmarco Onestini

C'è chi è pronto a scommettere che quella tra Ivana Icardi e Luis Fabian sia solo una tregua che precede la guerra. Il motivo? Un episodio che non è passato in secondo piano dopo l'eliminazione della ragazza dal reality: la dichiarazione a Gianmarco Onestini.

A margine del suo addio alla casa di Cinecittà, infatti, l'argentina è tornata tra le mura più spiate d'Italia per manifestare al concorrente il suo interesse. Peccato che, dall'altra parte, abbia trovato un riscontro non proprio positivo, visto che il gieffino le ha rifilato un sonoro 'due di picche' (seppur confezionato nella sua proverbiale eleganza).

Tra gli interrogativi su questo incontro - il cui esito sembrava aver lasciato l'amaro in bocca alla Icardi - spicca quello di Roger Garth, opinionista di Pomeriggio 5: cosa sarebbe successo se Onestini si fosse mostrato interessato a lei?

*immagine in alto: fonte/Instagram Ivana Icardi, dimensioni modificate