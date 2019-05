"Sono Silvia mamma di Matteo Chiorzi alto 170 cm, peso 50 kg, capelli castani scuro ricci occhio verdi... da lunedì 20/05 non ho più notizie di lui", sono queste le parole scritte su Facebook dalla madre di un giovane 16enne che da lunedì è svanito nel nulla in quel di Milano.

Matteo Chiorzi, 16 scomparso ad Assago

L'ultima volta che la madre lo ha visto era lunedì scorso, poi da quel giorno più nulla. C'è molta apprensione per il giovane Matteo Chiorzi, un ragazzo si appena 16 anni originario di Assago scomparso da 3 giorni.

Non ci sono motivi per credere che si possa essere allontanato volontariamente da casa come, allo stesso tempo, non c'è alcuna altra pista che possa anche solo far azzardare delle ipotesi.

L'appello della madre su Facebook

L'ultima volta che il ragazzo è stato visto, lo riferisce un suo compagno di classe, Matteo Chiorzi si trovava tra Assago e Buccinasco, sempre in quel di Milano, vicino alla fermata di un autobus. Tutte le Forze dell'Ordine sono già state raggiunte dall'allarme e si trovano attive sul caso.

Intanto sui social è già stato condiviso centinaia di volte l'appello volto a ritrovarlo e indirizzato a chiunque possa essere in possesso di informazioni determinanti per il suo ritrovamento. "Questo ragazzo si chiama Matteo Chiorzi - scrivono sul gruppo Facebook Sei di Assago se.... - E da lunedì 20/05 non si hanno più sue notizie. Vive ad Assago insieme alla sua mamma Silvia che lo sta cercando disperatamente. Se qualcuno avesse sue notizie può contattarmi tramite Fb. Qualunque informazione sarà utile".







E ancora, un altro appello sempre lanciato su Facebook per Matteo Chiorzi: "Vi prego condividete è un ragazzino conosciuto tra le mie amicizie reali. È scomparso da Buccinasco (Milano) 1,70 cm per 50 kg capelli castani ricci occhi verdi e i vestiti non si sa... perché ucito con abiti da lavoro, ha 16 anni".







*immagine in alto: Matteo Chiorzi. Fonte/Facebook