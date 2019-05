Con un sorriso che commuove i fan, Nadia Toffa torna su Instagram a pochi giorni dall’ultimo post, per un ringraziamento molto speciale: all’amico Fabrizio Gardina (@dottfabrizio), il dottore che l’ha "rimessa in piedi" dopo l'intervento e la chemioterapia. A lui la conduttrice deve il suo percorso di riabilitazione, che le ha letteralmente "donato nuova linfa".

Su Instagram, Nadia Toffa sorride accanto al suo dottore

Un grazie che viene dal cuore: Nadia Toffa ha voluto condividere sui social un altro tassello del suo percorso di riabilitazione, e l’ha fatto con un selfie in cui sorride teneramente accanto ad un uomo. Si tratta del dottor Fabrizio Gardina, amico della Toffa oltre che incaricato della sua ripresa.

La conduttrice chiarisce subito che il suo vuol'essere solo un puro e sincero ringraziamento ad un professionista che, con competenza e determinazione, è riuscito ad alleviare il peso della malattia e le sofferenze dovute ai trattamenti.

La gratitudine dei fan: "I dottori sono degli angeli"

Solidarietà ai professionisti - dottori, medici e infermieri - da tutti i follower della Toffa che, pur non conoscendo il "Dott. Fabrizio", non hanno esitato ad esprimergli la propria gratitudine: "Grande uomo! Che ha fatto una grande cosa per una grande donna!", scrive un fan. "Avere intorno le persone giuste ti può salvare la vita", commenta un altro.

I ringraziamenti a coloro che si prendono cura di chi soffre sono centinaia: "È bellissimo mostrare le persone che con passione, missione e dedizione pura si occupano della salute dei propri pazienti! Sono dei veri angeli", scrive qualcuno. E ancora: "Un grande ringraziamento a tutti i dottori e infermieri che lavorano nei reparti di oncologia in tutti gli ospedali italiani".

I fan però non perdono occasione per incitare la Toffa e spronarla a tenere duro: "Grandiosa l'opera dei professionisti che ti seguono ma...TU continua a mettercela tutta, è importante!!!".

Provata dalle cure, ma la Toffa rimane una guerriera

Nonostante il sorriso, l’ottimismo e la grinta che trapelano dal suo post, Nadia Toffa appare visibilmente provata, e questo non sfugge ai fan che la seguono e la supportano sui social. Qualcuno fa notare con tristezza il suo "viso affaticato", altri invece vedono nel suo sorriso la tenacia e la forza della Toffa, "guerriera più che mai".

Le cure l’hanno debilitata molto, ma la sua forza di volontà la sta aiutando a superare ogni ostacolo; è proprio grazie a quella che Nadia Toffa ha sempre un sorriso e una parola di speranza per i suoi fan. "NEVER GIVE UP", risponde ad una fan, e ancora: "Ce la metto tuttissima".

*immagine in alto: fonte/Instagram Nadia Toffa