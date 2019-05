Mark Caltagirone non esiste, o almeno così sembrano stare le cose. Questo ennesimo e, forse finale, atto di una vicenda che ha alimentato il gossip e le curiosità negli ultimi mesi. La confessione questa volta arriva dalla stessa Pamela Prati che ha vuotato il sacco durante le registrazioni della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato prossimo.

La notizia, riportata da Dagospia, pare confermare l’inesistenza di questo fidanzato della soubrette e di tutta la pantomima del matrimonio. La soubrette sconvolta si è presentata in uno studio chiuso al pubblico e ha svelato tutti i retroscena.

Pamela Prati confessa tutta la verità sulla vicenda di Mark Caltagirone

La registrazione della puntata è ancora in corso, ma l’occhio d Dagospia che tutto vede e tutto sa anche questa volta non si è lasciato sfuggire il dettaglio. Pamela Prati, che sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 25 maggio, ha deciso di raccontare la verità e svelare tutti i retroscena del suo fantomatico fidanzato e su tutta la vicenda del matrimonio.

La Prati lancia accuse pesanti contro le due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo (oggi ricoverata in ospedale per un malore), affermando di essere stata plagiata da entrambe.

Chi è Mark Caltagirone?

I dettagli li scopriremo solo durante la puntata, ma qualcosa sembra essere trapelato. Pare che la puntata sia stata girata a porte chiuse, senza pubblico in studio e che la Prati si sia presentata molto provata e sconvolta dalla vicenda.

Oltre all’accusa di plagio lanciata dalla Prati alle due manager; la soubrette ha raccontato di non avere idea di chi sia questo Mark Caltagirone, di non averlo mai visto e che lo avrebbe incontrato solo il giorno del matrimonio. In ultimo, Pamela Prati ha negato di aver contratto debiti di gioco.

Credits immagine in alto: Live - Non è la D'Urso (frame)