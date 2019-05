In questi giorni Justine Mattera, sportiva e appassionata di ciclismo, ha preso parte alla Pedalata Mediolanum. Ma stavolta ha dovuto pagare cara la sua passione, perché durante la corsa ha avuto un incidente. Nulla di grave, per fortuna, ma la soubrette americana ha riportato alcune lesioni ed ematomi.

La cronaca di quanto è successo l'ha fatta la stessa Mattera che ha informato i suoi follower su Instagram, attraverso un post in cui mostra le lividure e i segni della sua disavventura.

Le difficoltà della pedalata

Justine fa un resoconto sul suo profilo della gara, spiegando che la pedalata è stata molto complicata, a causa del vento contro. "Non è stato facile, c'era tanto tanto vento contro e come spesso succede sono l'unica ragazza piccolina, ma a me la sfida piace" scrive la Mattera nella didascalia che accompagna il video pubblicato su Instagram.

Jutine Mattera gareggia

Il post continua: "La passione per il ciclismo è nata proprio qua in Italia, grazie anche a mio marito che era appassionato, faceva il gran fondo, le gare in circuito, poi da lì anche i miei figli, fanno le corse, corrono nei giovanissimi e seguendoli mi sono proprio appassionata".

Le lividure

Poi tornata a casa ha scoperto le lividure procurate da una caduta avvenuta proprio nel secondo giorno di gara. La Mattera ha una coscia ricoperta di grossi ematomi e un braccio medicato con una benda sotto la quale forse si nasconde una o più sbucciature.





"Ma a 48 anni si può??!(le sbucciature dico) Come dice Paolo Bettini- 'l'asfalto ha sempre il suo perché'. Questa volta la colpa della caduta non è stata mia". Poi il messaggio di raccomandazione per i ciclisti. "Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. A volte pure noi sopravvalutiamo le nostre capacità".