Una notizia di questi minuti arriva dalla Francia, precisamente da Lione. Secondo quanto diramato dalle fonti locali francesi come Le Parisien. C'è stata una forte esplosione nel cuore della città . Secondo le fonti ci sarebbero 13 feriti, tra cui una bimba di 8 anni, ma non sembrano essere in pericolo di vita. L'esplosione sarebbe dovuta ad un pacco bomba posto lungo la strada.

Macron parla di "attacco a Lione"

Sarebbero già giunte anche le parole del Capo dello Stato francese, Emmanuel Macron che intervistato da Hugo Travers, avrebbe così chiosato circa la notizia di Lione: "C'è stato un attacco a Lione, tutto il mondo lo sa (...) Non spetta a me fare un bilancio. Ad ora, in questo momento, non ci sono vittime. Ci sono dei feriti, dunque voglio avere un pensiero per loro e per le loro famiglie naturalmente". Per l'antiterrorismo non c'è motivo, al momento, di confermare la pista terroristica: potrebbe trattarsi anche di un regolamento conti.

Anche su Le Parisien, l'esplosione viene ricondotta, con certezza, ad un pacco bomba posizionato lungo la strada. Dalle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza e già esaminate dagli agenti di polizia si sarebbe scorto un uomo, con indosso un berretto, raggiungere in bicicletta il luogo dell'esplosione e depositare un pacco.





Esplosione in centro: probabile pacco bomba

AGGIORNAMENTO DELLE 18:52 - La zona è stata fatta evacuare e i pompieri stanno blindando l'intero quartiere. Filtrano ulteriori notizie sull'accaduto e secondo quanto scritto da Le Progres, quotidiano francese, sembrerebbe che a provocare l'esplosione nel cuore di Lione sia stato un pacco bomba lasciato lungo la strada.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019





Un'arma fatta da sé con chiodi, bulloni e diverse viti. Queste stesse informazioni però non vengono al momento confermate dalla prefettura. Sui feriti ai aggiungono dettagli: sarebbero 8 e tra loro ci sarebbe una piccola bimba di 8 anni.

[Explosion à #Lyon] Premier bilan : 8 blessés légers.

Le Préfet de région et le Procureur de la République sont sur site. pic.twitter.com/nWiqKPYTBu — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019





Lione, esplosione in centro: almeno 8 feriti

La notizia è appena giunta dalla Francia e a diramarla sono le fonti autorevoli della Francia. Ci sarebbe stata intorno alle 17:40 di questo pomeriggio una forte esplosione nel cuore della città di Lione, in rue Victor - Hugo di fronte ad una panetteria La Brioche Dorée. Secondo quanto riferito, è già stata confermata la presenza di numerosi feriti.