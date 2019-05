Un incidente avvenuto a un mezzo di elisoccorso avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: durante un intervento di soccorso in Tirolo, a S. Anton, il pilota dell’elicottero si è sentito male perdendo il controllo del mezzo. Il paziente che era in fase di recupero sul velivolo è dunque scivolato giù ed uno dei presenti ha subìto alcune ferite. Per fortuna, non ci sono stati ulteriori danni.

Ferito uno dei soccorritori

Ad essere coinvolto è stato il velivolo Christophorus 5. Il pilota, mentre era in corso il recupero di un ferito in alta quota e l’elicottero era al suolo per far salire il soccorso a bordo. Nel momento in cui il pilota ha avuto il malore il mezzo si è inclinato e la coda ha sbattuto sul suolo nevoso: il ferito a quel punto è volato giù dal mezzo ma, quasi miracolosamente, non ha subito enormi conseguenze. Uno dei soccorritori è stato ferito lievemente, niente di grave.

Subito dopo è arrivato un secondo elicottero che ha preso il ferito ed il soccorritore e li ha portati in ospedale. La Procura di Innsbruck sta indagando sull’accaduto.