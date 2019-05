La Procura di Novara nella notte ha disposto il fermo per i la madre del piccolo Leonardo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso giovedì in quella che sembrava una caduta dal letto, e il suo compagno. La svolta nelle indagini è arrivata nella notte.

Fermo per la madre di Leonardo e il compagno

Il fermo è scattato nella notte per Gaia Russo, 22 anni madre del piccolo Leonardo e Nicholas Mausi, compagno della giovane. Entrambi erano già stati iscritti nel registro degli indagati; ora lui andrà in carcere, mentre per lei sono previsti gli arresti domiciliari perché incinta.

Novara, Leonardo è stato picchiato a morte

Fin dall’inzio ai medici si erano detti dubbiosi in merito alle ferite riportate dal piccolo. Non erano corrispondenti a quelle di una caduta, troppo traumatiche per quel corpicino di soli 20 mesi.

Ipotesi confermate dall’esame autoptico; shock emorragico traumatico da scoppio di una complessione violenta che ha causato la morte del bambino in meno di 30 minuti, lividi sul dorso delle mani, sulla schiena, il bacino era fratturato. Lesioni definite dal medico legale non compatibili ad una caduta. Il Procuratore capo di Novara ha dichiarato che il corpo del bambino era stato “Martoriato da lesioni multiple”.