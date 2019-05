Non accennano ad appianarsi le divergenze tra i giudici di Ballando Con Le Stelle, come Selvaggia Lucarelli, con Nunzia De Girolamo. Anzi gli animi sembrano inasprirsi di settimana in settimana. Specie dopo l'outfit "very hot" della concorrente.

Al fianco dell'ex deputata, come al solito il suo partner di ballo, Raimondo Todaro che la difende a spada tratta al punto da scontrarsi anche personalmente con la giuria. E questa non è la prima volta.

Il giudizio su Nunzia

Come di consuetudine, al termine della sua esibizione in coppia con Raimondo, Nunzia De Girolamo si è avvicinata alla sbarra dei giudici per ascoltare il giudizio che i membri hanno maturato. Il primo a prendere la parola è stato Ivan Zazzaroni, con cui si è scontrata qualche settimana fa, che sottolinea lo spacco da capogiro, dell'abito della De Girolamo, che non ha lasciato molto spazio alla fantasia. "Mi sa che a casa non ci puoi tornare..." ha sentenziato Zazzaroni.

Nunzia De Giorlamo e Raimondo Todaro

Stavolta però sono state le parole di Gulliermo Mariotto a scatenare la discussione. "Sei pesante, non ti vedo leggera" ha commentato il giudice, scatenando subito la difensiva di Todaro che ha detto: "Devi trovare sempre qualche difetto a Nunzia". Mentre la stessa De Girolamo ha risposto: "Ci sono tante donne non magre come me".

L'intervento di Selvaggia

A queste parole Selvaggia Lucarelli sembrava decisa a rimanere sulle sue. "Non mi presto a questo spettacolino. Siete polemici apposta" ha detto in un primo momento.

Selvaggia Lucarelli

Poi però aggiunto, riportando sul banco la sua tesi, "Nunzia De Girolamo è una populista. Ha capito che Guillermo non intendeva il peso, ma ha fatto finta di non capire. Raimondo Todaro continua a fare polemica per attrarre il pubblico, basta ". Insomma, diciamo che rispetto alle scorse settimane, la blogger non ha cambiato la sua idea sulla coppia in gara, anzi sembra che gli ultimi eventi non abbiano fatto altro che rafforzare la sua teoria e portarle nuovo teorie a riguardo. Ed anche questa volta è stato necessario un intervento di Milly Carlucci per sedare gli animi.