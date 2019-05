Deva Cassel, la primogenita della ex coppia Bellucci Cassel è una ragazza splendida che sicuramente ha ereditato le qualità straordinarie dei suoi genitori.

Una degna figlia d'arte

Deva Cassel è bellissima, sensuale e raffinata come la sua splendida mamma, Monica Bellucci e il suo sguardo magnetico ed accattivante l'ha certa,mente ereditato dal padre, Vincent Cassel.

Una bellezza del genere non poteva che seguire le orme della bellissima mamma che ha iniziato la sua carriera come modella.

La straordinaria somiglianza tra Deva Cassel e Monica Bellucci

Fonte Io Donna

Il suo debutto come modella inizia qualche settimana fa, quando appare nelle vie di Ravello in Costiera amalfitana a bordo di un'ape gialla piena di fiori a girare uno spot per Dolce & Gabbana.

Sono state scattate foto e video da turisti che hanno subito notato che la bellezza di Deva Cassel ricorda tanto quella della meravigliosa mamma. Fisico sinuoso, capelli lunghi e ricci e occhi magnetici. Alla tenera età di 14 anni è già testimonial delle nuove fragranze di Dolce & Gabbana in arrivo ad Aprile 2020.

Deva Cassel bambina insieme alla splendida mamma

Fonte Amica

Il mistero del suo profilo Instagram

Dalla sua prima apparizione pubblica, sono iniziati a comparire i primi profili fake su Instagram che portavano il suo nome. I fan sono letteralmente impazziti per questa affascinante ragazzina figlia d'arte.

Al momento non compare però nessun account ufficiale con la classica spunta blu, ma si possono seguire questi due account d.cassellucci e @d.casselluxxi, che potrebbero appartenere ad un unico utente in quanto si taggano a vicenda.

Deva Cassel appare sul profilo Instagram

Uno degli indizi che porterebbero a pensare che questi profili siano veri è che li segue Vincent Cassel, ma occorre una richiesta di amicizia perchè sono account privati. Il mistero sul profilo di Deva Cassel diventa sempre più fitto e raccoglie moltissimi curiosi.

D'altronde avendo dei genitori con quel fascino e bellezza, non si poteva che aspettarsi nulla di meno dalla giovane Deva. Se diventerà brava e famosa come loro, questo per ora nessuno può prevederlo.

Anzi famosa lo è già per nascita.Quindi forza e coraggio provare ad inviare una richiesta e capire se sarete accettati.