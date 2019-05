Lo scorso sabato su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Amici. A trionfare quest'anno è stato Alberto Urso. Il giovane tenore, insieme ai concorrenti di quest'edizione 2019, hanno tenuto alto il livello artistico della scuola.

Ma al di là della gara, non è mancata la componente gossip, di cui proprio Alberto è stato grande protagonista, insieme ad un'altra concorrente del talent-show, Tish. Tra i 2 c'è stato del tenero e alla fine della loro relazione è rimasta un'amicizia molto forte. Ma siamo sicuri che si tratti solo di un'amicizia? Dopo la vittoria di Alberto Urso, i 2 sono stati avvistati nello stesso albergo e durante la festa a cui hanno preso parte tutti i volti di quest'edizione pare che i due si siano stretti un abbraccio molto intimo, che abbia fatto intendere un ritorno di fiamma.

Il tifo fino alla fine

Anche se Tish non è arrivata in finale per un soffio ed anche se la sua storia con Alberto era già finita da un po', la cantante e studentessa di Amici non ha mai smesso di fare il tifo per lui.

Alberto Urso, vincitore di Amici 2019

Un tifo il suo che è andato a buon fine. Fino alla fine la giovane ha supportato il tenore, che sabato sera è stato proclamato vincitore di questa edizione 2019. Tutto questo nel nome dell'amicizia che li lega.

Insieme dopo la vittoria

In tanti però si chiedono se sia veramente amicizia o qualcosa di più. Dopo la vittoria di Alberto, Tish e Urso sono stati avvistati nello stesso albergo. Addirittura pare che i 2 si siano recati insieme alla festa che si è tenuta per celebrare la fine di Amici 2019, quasi come una coppia.

Alberto abbraccia Tish ad Amici

Non è tutto, stando ad alcuni rumors, Tish e Alberto sarebbero anche stati sorpresi, nel corso dei festeggiamenti, nel bel mezzo di un tenero abbraccio. E tanto basta a riaccendere le speranze dei fan, che subito corrono a chiedersi se tra loro sia mai finita. Chissà che non si raccolgano nel corso dei prossimi giorni nuovi indizi a supporto di questa romantica tesi.