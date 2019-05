Alberto Urso è uno dei concorrenti di Amici 18, il talent di Maria De Filippi in cui è emerso grazie alle sue straordinarie doti canore. Cantante con la passione per la lirica, ha fatto di questo genere il tratto dominante di una carriera in ascesa. La sua voce è una delle più osservate di questa edizione dello show, ed è stato facile individuare il suo talento come uno dei favoriti per la vittoria.

Da Messina nel segno della musica

Alberto Urso è originario di Messina, dove è nato nel 1997 e da cui è partito alla volta del grande sogno di farsi sentire come cantante lirico. La famiglia lo ha sempre supportato lungo il suo cammino artistico, ed è stato suo padre ad avvicinarlo allo studio del canto e del pianoforte.

La sua determinazione è emersa con forza durante la trasmissione Amici, dove è entrato come allievo e si è distinto tra i talenti della Squadra Blu. Prima di approdare nella scuola più famosa della tv, però, il suo volto è apparso in un altro programma di punta del piccolo schermo.

Da Ti lascio una Canzone ad Amici

La storia televisiva di Alberto Urso è iniziata con la sua partecipazione a Ti lascio una Canzone, format di successo condotto da Antonella Clerici. È proprio nella fucina di artisti emergenti targata Rai che si è fatto apprezzare, per la prima volta, dal grande pubblico.

Correva l'anno 2010, all'epoca aveva 13 anni e si è cimentato in uno dei duetti più importanti della sua vita. Stiamo parlando dell'esibizione in coppia con Gianni Morandi, in una delle canzoni più belle di sempre: Tu che m'hai preso il cuor. Ed è questo, probabilmente, il momento in cui Alberto Urso ha catturato il cuore degli spettatori, portandoli per mano nel magico universo della sua voce.

Tra la fine di questa fortunata esperienza e l'inizio dell'avventura ad Amici, è intercorso un periodo di formazione che lo ha visto laurearsi in Canto lirico al Conservatorio di Matera.

Il rapporto con Tish

Quella di Alberto Urso è una figura nota anche lato gossip, vista la curiosità sul suo rapporto con la collega della scuola di Amici, Tish. I riflettori del pettegolezzo si sono accesi prepotentemente su di loro, complice un presunto flirt che ha tenuto i fan incollati alle rispettive questioni di cuore.

Quale sia stato il reale tenore del legame tra i due cantanti è ancora materia di discussione, anche perché lui stesso non ne ha rivelato i dettagli nel corso della sua intervista a Verissimo. Non ci sarebbe altro che una semplice amicizia, con buona pace di quanti fantasticavano su una favola rosa.

(immagine in alto: fonte/Instagram Alberto Urso, dimensioni modificate)