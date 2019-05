Lacrime e momenti di grandissima commozione per Mara Venier, che domenica ha saluta il suo pubblico nell’ultima puntata della stagione a Domenica In. È stata lei, infatti, ad aver sfidato per tutto l’anno la regina della domenica Barbara D’urso, che ha regnato ma non del tutto incontrastata. A Gente, Mara Venier ha confidato quanto abbia amato la trasmissione, parlando anche di un ipotetico ritorno per l’anno prossimo.

Lacrime nell'ultima puntata

Domenica scorsa abbondanti lacrime sono scese sulle guance di “Zia Mara”, la conduttrice che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico di Domenica In. La stagione è stata un successo e, nella seconda parte dell’anno, ha anche goduto del termine della sovrapposizione oraria con Domenica Live.

In un video inviato insieme ai titoli di coda, la Venier ha potuto rivivere alcuni dei momenti più belli della trasmissione, commuovendosi molto. In studio a darle sostegno c’era anche il marito Nicola Carraro (autodefinitosi “fan accanito di Mara Venier”) con tanto di rose per la sua conduttrice preferita.

Parole romantiche dal marito Nicola

Nicola Carraro ha dato sfogo al suo lato romantico anche su Instagram, dove ha scritto: “Cara Mara voglio pubblicamente ringraziarti per quello che hai fatto per noi e con noi intendo i tuoi fans. Ci hai fatto piangere, ci hai fatto ridere, ci hai fatto riflettere, abbiamo ballato e cantato con te e con i tuoi meravigliosi ospiti”. Dolci parole, unite ad un augurio per un meritato riposo: “Conosco bene l’impegno e la fatica giornaliera che hai dovuto propugnare per 9 lunghi mesi e allora è venuto il momento di riposarti e di rifiatare, poi andrai dove ti porta il cuore tanto noi sappiamo perfettamente dove ti porterà il cuore ......Viva Mara Venier ❤️❤️❤️”.





Dal canto suo, Mara Venier non ha detto con sicurezza cosa vuole fare il prossimo anno. A Gente ha infatti spiegato che l’anno scorso il marito Nicola non aveva gradito al 100% la sua missione televisiva, dichiarando che avrebbe voluto passare più tempo insieme. Ciononostante, Carraro è sempre stato il più grande sostenitore della moglie. D’altro canto, non arrivano rumors ufficiali dai vertici Rai e ai fan ha messo una certa ansia vedere tutte quelle lacrime sul volto di zia Mara.