"Siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle, insieme siamo perfetti per davvero. Siamo le cose più belle siamo anime gemelle", cita così una delle ultime canzoni di Eros Ramazzotti dedicata alla compagna, Marica Pellegrinelli, sua moglie dal 2014. Ed è proprio a lei che è dedicato il suo singolo, Siamo, una canzone che corona l'amore tra i due.

Eros Ramazzo e la canzone per Marica

C'è amore nell'aria e per un cantante non c'è mezzo migliore che lasciarsi andare alla passione e alla contemplazione della compagna, del profondo legame che li unisce, di una canzone.

È uscito lo scorso 10 maggio il singolo di Eros Ramazzotti contenuto nel suo ultimo album, Vita ce n'è. Un insieme di 15 canzoni - di cui 3 in collaborazione con altri grandi nomi del panorama musicale . Un album all'insegna della celebrazione dell'amore e in particolar modo, di quel mix di affetto e immensa stima che nutre nei confronti della moglie Marica.





"Non c'è niente di meglio che io e te"

"Di tutte le cose che ho visto al mondo, non c'è niente di meglio che io e te, di tutte le storie che hanno raccontato in nessuna io credo più di io e te", parole che compongono, insieme alla melodia, una commovente dedica tutta per la compagna che da anni lo segue con ammirazione e lo affianca nella vita di tutti i giorni.





Lo stop al tour per problemi di salute

Un inno all'amore che presto Eros Ramazzotti canterà dai palchi del suo tour che avrà inizio il prossimo luglio. In tanti ricorderanno infatti il recente e forzato stop al tour annunciato da Ramazzotti stesso su Facebook, costretto a fermarsi per colpa di un problema di ispessimento delle corde vocali. "Dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi - aveva comunicato Ramazzotti - Ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali".

