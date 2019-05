Sono 10 anni che non si hanno notizie di Giuseppe Petrolito, l'operaio che dal 2009 è sparito nel nulla. Sono i famigliari che non perdono la speranza e che soprattutto ancora non si spiegano cosa possa essergli accaduto, cosa sia accaduto quel lontano giorno di 10 anni fa di improvviso e disatteso che li ha privati della sua presenza.

Giuseppe Petrolito, scomparso nel 2009

Non si danno pace i familiari di Giuseppe Petrolito,un uomo siciliano, originario di Priolo Gargallo, scomparso nel nulla 10 anni fa, nel 2009. Un allontanamento improvviso, inaspettato e che ha lasciato "orfane" di padre 6 ragazze.







Petrolito si era infatti sposato una prima volta con la madre di Nemesia per poi sposarsi, una seconda volta, con Katia con la quale aveva messo al mondo altre 5 figlie. Quel lontano giorno, senza alcun sospetto, Petrolito era uscito di casa dicendo di andare a comprare dei pasticcini per non fare poi mai più ritorno a casa.

6 figlie in cerca di verità

A continuare a indagare cercando la verità sono le figlie dell'uomo, in particolar modo Nemesia, la figlia avuta da Petrolito e dalla sua prima moglie. Nel 2010 a lanciare il primo allarme fu però la nuova compagna, Katia, che vista la prolungata e sospetta assenza di Petrolito aveva chiamato la madre di Nemesia, l'ex moglie, chiedendole se avesse informazioni su Giuseppe.







"Ci arriva una telefonata a casa, era la moglie di mio padre che ci chiedeva se lo avessimo visto. Noi le abbiamo chiesto perché e lei ci ha detto che era scomparso - sono le parole rilasciate dalla figlia Nemesia al programma Chi l'ha Visto? - Le aveva detto che era uscito con amici ma non è più tornato. Dopo di che ha fatto la denuncia".

Continuano le ricerche di Chi l'ha Visto?

Il vuoto non è mai stato colmato e soprattutto non ha mai trovato una risposta. Negli anni Nemesia ha cercato di convivere con il pensiero della scomparsa del padre arrivando a negarla, a raccontare a chiunque le domandasse che suo padre era lontano per lavoro, vivendo come un peso insormontabile l'impossibilità di avere una risposta a quella sparizione.

Domande che tuttora gravano sul suo presente e che la spingono a cercare ancora aiuto, ancora delle risposte. Sempre a Chi l'ha Visto?, così ha raccontato Nemesia: "Mi chiedo il motivo per cui sia successo tutto questo, non c'era nulla in famiglia con la sua moglie e le figlie, non c'era motivo di andarsene, aveva i parenti, era una persona solare, secondo me c'è qualcosa dietro per forza".

Continuano ancora le ricerche per Giuseppe Petrolito ed è sempre vivo l'invito a chiunque possa avere qualche informazione a contattare chi di dovere nella speranza che un giorno queste domande possano avere delle risposte.

*immagine: Chi l'ha Visto? (frame)