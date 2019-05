Coppia fissa per la conduzione de La Vita in Diretta, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, regalano attimi esilaranti ai telespettatori che ormai non possono più fare a meno di loro.

Ma cosa è successo durante la puntata del 24 maggio?

Tiberio e Francesca, definiti come i nuovi Sandra e Raimondo del programma di Rai1, sono apprezzati per la loro freschezza e per la loro simpatia.

In ogni puntata si susseguono simpatici siparietti dei due conduttori. L’ultimo durante la puntata di venerdì 24 maggio. Tiberio Timperi ha fatto una battuta sulla seduzione dicendo: “Guillermo Mariotto, che è stato con noi fino a poco fa, ha detto che per sedurre bisogna togliersi la cravatta…” Dopo la battuta, Francesca ha lasciato lo studio stupita e divertita, tra gli applausi del pubblico.





Botta e risposta: “Si è sbottonato la camicia”

La gag è proseguita anche dopo la messa in onda della puntata. In un video postato sui social de La Vita in Diretta, si vede la bella conduttrice prendere in giro il proprio compagno di squadra: “Si è sbottonato la camicia – sostiene – è pronto per il fine settimana!” e Tiberi, guardando stupito la videocamera, chiede: “Ma perché? Cos’ho che non va?”





I due conduttori amano molto i loro sketch, anche se questo rischia di esporli a battute imbarazzanti. È quello che è capitato infatti nella puntata di mercoledì 22 maggio quando, durante un’intervista a Maurizio Mattioli, il padrone di casa ha chiesto a noto attore di trovare un esempio di stornello che facesse rima con “in odor di genziana” e in romanesco, l’attore famoso per aver interpretato tra tutti Augusto Cesaroni, ha risposto: “M’hanno detto che tua madre era ‘na…” .

Ne è seguito un momento di ilarità e imbarazzo in studio da parte sia dei conduttori sia del pubblico. Intanto si vocifera che la fine del programma sia stata posticipata al 28 giugno 2019, a dispetto di quello che si diceva fino a poche settimane fa.

*immagine in alto: Fonte/ Facebook La Vita in Diretta