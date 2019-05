Mentre si vocifera che tra Alberto Urso, il vincitore dell'ultima edizione di Amici, e Tish ci sia ancora del tenero nonostante la fine della loro relazione, la giovanissima cantante ha pubblicato su Instagram un post in cui tira le somme di questa esperienza. Tra tutte le persone che ha ringraziato, si è rivolta in particolare alla conduttrice del programma, Maria De Filippi, che con i ragazzi del talent ha avuto un rapporto strettissimo.

Tish e l'esperienza di Amici 18

Tish non ha solo parlato del rapporto che ha intessuto con Maria De Filippi, ma anche dell'importanza che ha avuto per lei questa esperienza nella scuola Amici.

Per spiegare cosa abbia rappresentato per lei Amici, Tish ha voluto usare uno scatto abbastanza ordinario di sé che però rivela come dietro la routinaria quotidianità della scuola si sia celata un'esperienza a dir poco eccezionale per lei: "Nessuna foto speciale..una delle tante lezioni dove si intravede il mio perfezionismo: cercavo spesso suoni impossibili e difficilmente mi accontentavo di quello che facevo durante la lezione. È una di quelle foto che mi riempie il cuore perché dietro ogni puntata e ogni esibizione ci sono ore ed ore di lavoro e prove. Tutti insieme".

La ragazza ha poi evidenziato come ciò che ha vissuto nella scuola resterà sempre indelebile nella sua mente: "È giunta l'ora di salutare tutti e ringraziare ogni persona che ha lavorato insieme a me o per noi. È stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel mio cuore".

Il rapporto tra i ragazzi e Maria De Filippi

Il legame che si è instaurato tra i ragazzi della scuola di Amici e Maria De Filippi è strettissimo, come ha spiegato Tish. In particolare, proprio con lei che era la più giovane della scuola (ha 18 anni), la conduttrice ha stretto una relazione particolare: "Maria è stata per tutti noi una mamma e ci ha fatto crescere moltissimo..specialmente me che ero la più piccola la dentro. Ha passato ore ed ore insieme a noi".

Amici per Tish ha rappresentato un momento fondamentale, l'incipit di una nuova vita e, per questo motivo, la ragazza ha poi voluto esprimere la sua gratitudine a tutti: "Questa esperienza ha fatto cominciare la mia carriera da cantante e da musicista. Grazie per questa opportunità. Grazie Amici. Grazie Maria. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuta. I love you".