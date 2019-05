Il gioco si fa sempre più duro e questa sera la puntata del Grande Fratello 16 sta dando importanti verdetti sul futuro dei concorrenti. Prima però un messaggio arriva per Francesca De André direttamente da Dori Ghezzi. "Per me contano i fatti. Se ha voglia di questa pace, va bene": le parole della ragazza.

Vladimir Luxuria saluta il GF

Al Grande Fratello termina l'avventura di Vladimir Luxuria, che ha fatto compagnia agli inquilini per un'intera settimana. Prima di salutare tutti, le parole di Barbara D'Urso lasciano il segno: "Per quella battaglia che faccio da 12 anni che sta portando molti frutti, quella dei diritti civili, questo serve. Gli anni sono passati e saranno sempre meno i papà che si vergogneranno se i figli sono omosessuali". Vladimir in settimana aveva anche momentaneamente abbandonato il gioco per recarsi a Verona a celebrare il matrimonio di una coppia di ragazze.

Dori Ghezzi scrive a Francesca De André

Nuovamente protagonista Francesca De André che, questa volta, riceve un messaggio da Dori Ghezzi, colei che è stata compagna di suo nonno Fabrizio. La ragazza, visibilmente emozionata, risponde alle parole di Dori: "Si rifiutò di prendermi in affidamento. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece ha deciso di abbandonarmi in quel posto. Non si è mai fatta vedere o sentire e queste cose non le dimentico. È facile nascondersi dietro certe belle parole. Parlo anche a nome di mia sorella che più volte le ha chiesto di farla lavorare nella fondazione De André e lei si è sempre rifiutata, facendo lavorare i figli di sua sorella". Per poi chiudere con un segno di pace: "Per me contano i fatti. Se ha questa voglia di pace, come vorrebbe mio nonno, va bene".