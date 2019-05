L'uscita di Vladimir Luxuria dal Grande Fratello, a pochi giorni dall'acclamato ingresso, ha acceso i sospetti di alcuni spettatori. Dietro l'assenza dell'ex parlamentare, però, c'è una giustificazione che mette tutti a tacere e che è emersa poche ore fa. Un comunicato della produzione aveva annunciato il suo temporaneo abbandono, motivandolo con un "impegno preso precedentemente".

Il motivo dell'uscita di Luxuria dal GF

Poco dopo l'ingresso di Vladimir Luxuria nella casa più spiata d'Italia, è arrivato l'annuncio della discordia: "È uscita dalla Casa del Grande Fratello per un importante impegno preso precedentemente. Rientrerà a Cinecittà nel corso della serata". Questo l'annuncio ufficiale della produzione del reality che non è passato indenne all'occhio vigile degli internauti.





Non è mancato chi ha additato questa edizione come "troppo permissiva", richiamando il paragone con le stagioni passate in cui simili situazioni non sono mai accadute (anche se, va precisato, Luxuria non è una concorrente a tutti gli effetti).

Eppure c'è un motivo preciso che ha spinto l'ex parlamentare ad assentarsi temporaneamente dal reality. Di cosa si tratta? Sabato mattina, Luxuria è dovuta uscire perché la sua agenda aveva già un importante appuntamento: un matrimonio. Sì, perché l'opinionista ha dovuto lasciare Cinecittà per recarsi a Verona e celebrare l'unione tra due donne.

Fascia tricolore e grandi emozioni in una giornata che l'ha vista sigillare le promesse d'amore di una giovane coppia omosessuale, con tanto di riflessione speciale: "Verona, che è una città piena di cultura e di bella gente, oggi è capace anche di questo".

Ed è proprio questo importante appuntamento, a cui non poteva assolutamente mancare, ad averla portata lontana dai 'ragazzi' della Casa. Luxuria è entrata nel reality durante la diretta del 20 maggio scorso. La sua presenza ha portato con sé un bagaglio di consigli e ricordi del passato capaci di far emergere dettagli inediti della sua vita. L'ultima confessione ha riguardato il coming out e il rapporto con i suoi genitori, inizialmente infelici della sua transessualità.

*immagine in alto: Grande Fratello 16 (frame)