Vladimir Luxuria, ex parlamentare, è entrata da poco nella casa del Grande Fratello 16 e solo dopo poche ora ha iniziato a raccontarsi, svelando la parte più intima di sé: dalla scoperta della sua sessualità al rapporto con i genitori.

Luxuria entra nella casa del Grande Fratello

Vladimir Luxuria, al secolo Wladimiro Guadagno, classe 1965 è un’ex politica italiana. Per via della sua storia personale, è molto conosciuta e amata dalla comunità LGBTQ. Si definisce una transgender ed ha organizzato il Primo Gay Pride italiano.

Entrata da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, Vladimir

sarà ospite del programma per un po’. Tra i ragazzi è riuscita a portare la

giusta dose di allegria e leggerezza, ma anche tanta maturità e serietà.

La confessione sul suo passato

Non è passato molto infatti e Vladimir si è confidata con gli altri ragazzi della casa raccontando quando si è resa conto di essere nata nel corpo sbagliato. Per fortuna, il rapporto splendido con le sue sorelle l’ha aiutata. “Mia sorella Laura mi prestava i suoi vestiti. Mi ricordo che quando mi sono vista allo specchio mi sono sentita felice.”

La cosa più dura è stato dirlo ai genitori che all’inizio non ne furono felici. Accettarsi e soprattutto essere abbastanza forte di accettare il giudizio degli altri, che spesso non è molto gentile, non è semplice.

Vladimir racconta che quando ha iniziato a vestirsi da donna anche fuori casa non è stato affatto semplice “Sono cominciati gli insulti, alcuni lo prendevano come se fosse una sfida alla loro identità”. Ma nonostante le difficoltà, Luxuria è andata avanti per la sua strada e non si è più fermata.

Il tema della sessualità in TV

Il tema della sessualità e dell’omosessualità è stato ribattuto diverse volte in questa edizione del Grande Fratello 2019, grazie anche alla presenza all’interno della casa di Cristian Imparato, ex ugola d’oro del programma The Voice, che ha fin da subito dichiarato il suo orientamento sessuale.

Ultimo clamore l’hanno destato le insinuazioni fatte da Cristian stesso e rivolte a Micheal Terlizzi. Imparato ha ipotizzato che il modello, ex tentatore di Temptation Island Vip, fosse gay. Il ragazzo, già preso di mira da Imparato e al centro del gossip da settimane, ha sempre risposto in maniera placida e gli spettatori hanno chiesto che il ragazzo venga lasciato in pace. Anche perché persone molto vicine al ragazzo hanno subito smentito e posto fine ad ogni tipo di voce a riguardo.

*immagine in alto: Vladimir Luxuria. Fonte/Instagram