Primi importanti verdetti al Grande Fratello 16. La finale si avvicina ma già stasera viene decretato il nome del primo finalista di questa edizione del reality. All'insaputa di tutti i concorrenti, che lo credono secondo eliminato della serata dopo Serena, è Gennaro ad avere la meglio al televoto.

Il verdetto in studio

Il primo importante televoto della serata è chiuso. Ma, all'insaputa dei concorrenti, il pubblico da casa ha votato quale dei nominati mandare direttamente in finale anziché eliminare, come di consueto. Le prime due persone salve dal televoto (e quindi non potenziali finalisti) sono Enrico e Kikò, mentre Valentina e Gennaro lasciano la casa per andare in studio da Barbara D'Urso: solo lì si scoprirà il verdetto finale.

Gennaro primo finalista

Valentina e Gennaro entrano in studio, convintissimi che fra uno di loro due si celi il nome del secondo eliminato di questa sera. Le luci si spengono e viene attivato un countdown che decreta l'eliminazione di Gennaro. Valentina viene successivamente invitata a fare rientro in Casa mentre per Gennaro le speranze di vittoria sembrano essersi esaurite. Ma così non è e, in un momento di grande finzione architettato dalla padrona di casa Barbara D'Urso, viene mostrata a Gennaro sullo schermo la seguente frase: "Sei in finale". L'incredulità di Gennaro mista a commozione provoca uno scroscio di applausi da parte del pubblico in studio. Primo importante verdetto per un momento davvero carico di tensione ed emozioni a non finire.