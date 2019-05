Una notizia terribile per Luciano Spalletti, l'allenatore dell'Inter. Di questi minuti la notizia che si è spento all'età di 66 anni il fratello Marcello.

Lutto per Luciano Spalletti

Non si hanno più informazioni di quanto non sia filtrato in questi momenti. A dare l'annuncio è stato il club stesso, vicino dell'intimo dolore del mister Luciano Spalletti, fresco di un glorioso finale di stagione che è valso la Champions League. "Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia e per la scomparsa del fratello Marcello", si legge sulla pagina di Twitter della società nerazzurra.

Cosa possa essere accaduto, è difficile immaginarlo e non ci rimangono che quelle poche parole diramate sui social della società. Secondo quando diffuso invece da La Gazzetta dello Sport, i funerali del fratello dell'allenatore si svolgeranno già domani in giornata, in una frazione di Empoli.

Il cordoglio in queste ora è arrivato da tante diverse società calcistiche del panorama nazionale. Anche sul profilo ufficiale della AS Roma: "L'AS Roma è vicina a Luciano Spalletti - un ex per la società - Per la scomparsa del fratello Marcello e partecipa al dolore della sua famiglia".

