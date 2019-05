Involontaria o meno, la gaffe di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta non poteva avere la pretesa di passare in cavalleria. La conduttrice si è fatta sfuggire un piccolo dettaglio della sua vita privata in occasione del focus su Ballando con le stelle 2019, in onda il 27 maggio scorso. Cosa è successo? I microfoni della trasmissione hanno intercettato prontamente una battuta che alimenta la curiosità sui suoi sentimenti: "Il mio amore non si chiama Ettore".

La 'rivelazione' in diretta

La Vita in Diretta sta per uscire dal carnet di impegni televisivi di Francesca Fialdini, pronta a una lunga vacanza dal talk dopo un'edizione ricca di colpi di scena. L'ultimo di questi, neanche a dirlo, l'ha vista nuovamente protagonista (dopo le turbolenze con il collega Tiberio Timperi). Di cosa si tratta?

Nella puntata del 27 maggio scorso, durante un approfondimento sulla stagione di Ballando con le stelle che volge al termine, una gaffe della conduttrice ha stuzzicato il palato del gossip.

Per replicare alle allusioni sul suo presunto interesse per Ettore Bassi (grande rivelazione dello show di Milly Carlucci), servite in studio da Pettinelli e Vicedomini, Francesca Fialdini si è fatta sfuggire qualcosa di 'strettamente riservato'.

All'apice di un palpabile imbarazzo, ha risposto così: "Il mio amore non si chiama Ettore". I due sono stati colleghi ma non ci sarebbe alcuno scenario romantico dietro una bella amicizia.

Chi è il fidanzato di Francesca Fialdini?

Se il suo lui non si chiama Ettore, dunque, chi è? La domanda tiene impegnati i curiosi, da tempo a caccia della soluzione, complici alcune piccole chicche rivelate (a piccole dosi) dalla diretta interessata. Un fidanzato esiste, come ha ammesso ai microfoni di Gente qualche mese fa, ma la sua identità è ancora materia insondabile per le cronache rosa.

"La nostra storia - ha detto nel marzo scorso al settimanale - dura da un po' ma sono così riservata che non lo sapeva nessuno. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell'informazione". Il mistero continua.

*immagine in alto: La Vita in Diretta (frame)