Terrore per Andrea Pirlo, investita la figlia da un'auto

Un pomeriggio da dimenticare per Andrea Pirlo. La figlia Angela, 13 anni, è stata investita alcune ore fa da un'auto mentre attraversava la strada, in centro a Torino. La ragazzina è stata trasportata per accertamenti all'ospedale Regina Margherita. La figlia del celebre calciatore, secondo quanto riportato da Ansa, ha riportato solo alcune contusioni e non è in gravi condizioni.

Paura per Pirlo, investita la figlia a Torino

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente accaduto in via Bonafous, all'angolo con via Maria Vittoria a Torino, in cui è rimasta lievemente ferita la figlia adolescente di Andrea Pirlo. Angela, 13 anni, nata dall'unione con Deborah Roversi, è stata trasportata per accertamenti all'ospedale Regina Margherita.

Andrea Pirlo ha partecipato ieri sera alla Partita del Cuore, tenutasi proprio a Torino all'Allianz Stadium. L'annuale evento benefico ha visto, come di consueto, protagonisti la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Questi ultimi, nelle cui file si sono visti Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Pavel Nedved, hanno vinto 3 a 2.





Andrea Pirlo, una famiglia allargata

Angela, classe 2006, e Niccolò, 2003, sono i figli di uno dei volti più famosi e amati del calcio italiano, Andrea Pirlo, che giusto una decina di giorni fa ha compiuto 40 anni. Avuti dall'amore con Deborah Roversi, i due hanno dato il benvenuto a una coppia di gemelli nell'agosto del 2017, questa volta nati dall'unione dello sportivo con Valentina Baldini.

Qui sotto uno scatto pubblicato sul profilo Instagram del campione, con i due figli Angela (la prima a sinistra) e Niccolò, nati dalla relazione con Deborah Roversi, e con la nuova compagna Valentina Baldini e i due gemelli, Leonardo e Tommaso.