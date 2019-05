Una vera tragedia quella che si è verificata ad Istanbul, precisamente sul tratto della Trans- European Motorway. Un vero dramma che si è consumato a bordo di un'ambulanza dentro la quale è esplosa una bombola di ossigeno.

La notizia è arriva dalla Turchia, da Istanbul dove è accaduta una tragedia a bordo di un mezzo di soccorso. Un evento improvviso e terribile che ha mietuto una piccolissima vittima.

L'ambulanza in questione stava viaggiando sulla Trans-European Motorway di Istanbul con due persone a bordo oltre al personale medico, una madre e il suo piccolo di 3 mesi trasportato all'interno di un'incubatrice.

Improvvisamente a bordo del mezzo di soccorso è esplosa una bombola di ossigeno per un motivo che permane tuttora sconosciuto e sul quale stanno indagando gli agenti.

