Charlotte Casiraghi ha avuto una vita sentimentale movimentata finora, ma è finalmente vicina a realizzare il suo sogno d’amore insieme a Dimitri Rassam, produttore cinematografico. Le nozze dovrebbero tenersi il primo giugno, anche se i festeggiamenti saranno divisi in due: ci sarà una cerimonia civile e una religiosa. Dettagli della lista di nozze sono stati divulgati da Oggi, che riporta le scelte da favola dei due piccioncini reali, essendo Charlotte ottava nella linea di successione del principato di Monaco.

Charlotte Casiraghi pronta al sì: lista di nozze da capogiro

La lista di nozze, secondo quanto rivelato da Oggi, è all’altezza della figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, stilata nell’esclusiva boutique Czarina, elegante e costosissimo negozio di antiquariato e design. La scelta di Charlotte comprenderebbe un secretary China style risalente a circa il 1880 del valore di 140mila euro.

Seguono oggetti più tradizionali come il servizio da tavola in porcellana per 12 persone della serie Tobacco Leaf da 29mila euro o il calamaio d’argento del 1900 da 4mila euro. Sembra che la coppia abbia apprezzato anche una scatola portasigari con la faccia di Che Guevara incisa sopra, dal costo di 2.300 euro. Ci sono poi regali a prezzi più modici come il portasale in argento a forma di rana da 365 euro e una serie di cornici dalle forme variegate e il portacandele in sughero da 70 euro.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Foto: Oggi

Dove verranno celebrate le nozze

A quanto pare le due cerimonie si svolgeranno in due luoghi speciali per la futura sposa. La civile si terrà nel Salone di Stato di Palazzo Grimaldi a Monte Carlo, mentre la seconda avrà luogo a Saint-Rèmy-de-Provence, nel Sud della Francia, dove Casiraghi si è rifugiata da bambina dopo la morte del padre Stefano. In questa occasione verrà battezzato anche Balthazar, nato dalla coppia ad ottobre scorso e secondogenito di Charlotte, che ha avuto un altro figlio da una precedente relazione, Raphaël.