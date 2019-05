A Roma, una donna di circa 35 anni è rimasta incastrata sotto la metropolitana alla stazione Lepanto, in direzione Anagnina. A quanto pare, sarebbe morta nell’impatto.

Non è chiara la dinamica

La tragedia è avvenuta alle ore 11 circa di stamattina, davanti a decine di persone che stavano aspettando l’arrivo delle metropolitana in direzione Anagnina. A quanto pare, va ancora chiarita la dinamica dei fatti e non si capisce se la donna si sia lanciata sotto i vagoni o ci sia stato un incidente di qualche tipo. Le telecamere di sorveglianza permetteranno di capire meglio cosa è successo stamattina.

Sul posto si sono recati immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza. A nulla sono valsi i soccorsi: per la donna non c’erano possibilità di sopravvivenza. il traffico in zona è stato bloccato: la tratta della metro A tra Ottaviano e Termini è stata interrotta, creando disagi ai pendolari e all’utenza in generale. Atac ha fatto sapere che stanno partendo delle navette sostitutive per agevolare il traffico.