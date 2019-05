Incontro incandescente per Fabio Colloricchio, concorrente della versione spagnola dell’Isola dei Famosi (Supervivientes). L’ex fidanzato di Nicole Mazzocato ha assecondato i suoi bollenti spiriti davanti alle telecamere, protagonista di un video a tinte hot ormai virale. Sua compagna d’avventura (e di passioni) è la star della tv locale Violeta Mangriñan, che ha condiviso con lui un rapporto intimo che ha scatenato il putiferio sul web.

Il video hot di Fabio Colloricchio

Dall’inferno con Nicole (descritto da lui stesso poco dopo l’approdo a Supervivientes) alle fiamme di una passione impossibile da domare: è la parabola di Fabio Colloricchio all’Isola dei Famosi spagnola, complice una donna che avrebbe risvegliato il torpore del suo spirito.

La protagonista si chiama Violeta ed è una stella del piccolo schermo in terra iberica, donna dal carattere frizzante e (pare) poco incline a una vita di basso profilo.

Le telecamere del reality hanno cristallizzato il rapporto sessuale tra i due naufraghi, prontamente mandato in onda dalla produzione sotto gli strali di tanti spettatori inferociti. Il filmato dell’amplesso, consumato nell’oscurità della notte in spiaggia, è diventato virale e ha suscitato reazioni forti anche in Italia.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan a Supervivientes – Fonte: Telecinco

La rivelazione di Violeta dopo il rapporto

Tanti si domandano se i due sapessero di essere ripresi, e questo quesito potrebbe non trovare una soluzione. Ma se c’è chi accusa lo show di aver superato ogni limite del trash con quelle immagini di sesso sfrenato, qualcuno ha evidenziato un commento della concorrente pronto ad allungare gli orizzonti delle critiche.

Violeta Mangriñan, infatti, ha commentato la prestazione di Fabio Colloricchio in modo piuttosto esplicito, durante una conversazione con la youtuber Mahi Masegosa (anche lei concorrente): “Dalla vita in giù è top. Se è stato così bravo su un tappetino, immaginati fuori come può essere“.

¡Rompe su silencio! Nicole, la ex de Fabio, habla por primera vez de las noche de pasión en Honduras #Supevivientes2019 https://t.co/Kb11MATMwN — Supervivientes (@Supervivientes) 29 maggio 2019





Parole che hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco di un episodio ancora lontano dall’oblio, mettendo sul banco degli imputati il presunto carattere libertino della ragazza.

I telespettatori spagnoli hanno sollecitato l’intervento di Nicole Mazzocato in trasmissione, ma c’è da scommettere che questa richiesta non troverà accoglimento.

Il commento di Nicole Mazzocato

La situazione ha finito per travolgere anche Nicole Mazzocato, nel mirino dei curiosi dopo la performance del suo ex. La ragazza, che mesi fa ha interrotto la relazione con lui, ha chiesto di non essere più accostata a Fabio Colloricchio per rispetto del suo attuale fidanzato.

Nicole Mazzocato Screenshot – Fonte: Instagram Stories

Infine una frecciatina che pesa come un macigno sulla condotta dell’ex tronista di Uomini e Donne all’interno del reality spagnolo: “Non tollero gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare“. A buon intenditor…

*immagine in alto: fonte/Instagram Fabio Colloricchio, dimensioni modificate