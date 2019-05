C’è un pettegolezzo che profuma di scoop intorno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta dell’indiscrezione sull’avvento di una ‘nuova’ conduttrice dopo Ilary Blasi, ed è stata lanciata (e rilanciata) da Tv Blog e Nuovo Tv. Il Biscione avrebbe avviato le trattative per chiudere con un nome di punta dei palinsesti Mediaset, e indovinate un po’? Si tratterebbe di Barbara d’Urso, l’ormai onnipresente regina dei salotti tv attualmente impegnata con il formato ‘Nip’ del reality. Ed è da qui che bisogna partire per capire il movente di questa presunta scelta.

Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip?

Il potere ‘taumaturgico’ di Carmelita potrebbe colpire ancora: l’effetto miracoloso della sua conduzione del Grande Fratello (con ascolti in crescita dopo la passata emorragia di consensi) avrebbe spinto Mediaset a proporle il timone della versione Vip del format.

Si tratta dell’indiscrezione più fragorosa dopo la conclusione dell’era Blasi nel reality. La rivista di Riccardo Signoretti, Nuovo Tv, ha acceso i riflettori su questa ipotesi fondandola sull’analisi dei dati di ascolto del GF 16. L’incasso di telespettatori e share sarebbe così soddisfacente da indurre i vertici del Biscione a lanciare sul tavolo il nome di Barbara d’Urso.

Come possa coniugare tutti i suoi impegni televisivi è un mistero, ma sembra che l’emittente stia investendo parecchio tempo in questa prospettiva. Nonostante i continui attacchi di pubblico e critica all’indirizzo del format, potrebbe esserci un rinnovo del taglio Carmelita (per alcuni fin troppo trash rispetto alle scorse edizioni).

Una svolta già nell’aria

L’ipotesi sull’ingresso di Barbara d’Urso al GF Vip arriva dopo una serie di rumors sulla presunta frattura tra Ilary Blasi e Mediaset, in relazione alla conduzione del GF Nip. Dopo l’annuncio dell’edizione primaverile di quest’ultimo, secondo alcune voci la moglie di Totti sarebbe stata sul punto di dire addio all’azienda.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, però, è necessario attendere la conferma dei prossimi palinsesti. Ci saranno altre sorprese? Si parla anche della cancellazione di Domenica Live, in favore del novo impegno della padrona di casa. Difficile dirlo con certezza, ma anche escluderlo.